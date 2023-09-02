



Женщина перенесла операцию на желудке и умерла от голода

Молодая мама четырех детей Шеннон Минан-Брауз умерла от голода после операции на желудке, которую перенесла за 18 месяцев до этого.



По данным британского таблоида The Sun, женщина легла под нож в Турции, чтобы похудеть.



После операции Шеннон не могла есть и переваривать лекарства. Ее зубы начали гнить, а волосы выпадали. Врачи диагностировали у женщины полиорганную недостаточность. Пациентка, нуждающаяся в экстренной трансплантации печени, скончалась в реанимации.



"Она голодала практически все это время. Она ела только лапшу с водой. У нее были судороги и боль. Ее так сильно рвало, что зубы начали гнить из-за желудочной кислоты. Она была измотана и начала терять все волосы", - вспомнил ее муж Дон.