



Женщина из Вьетнама не спала долее 10 лет

36-летняя женщина из Вьетнама стала предметом разговоров в социальных сетях после того как заявила, что страдает бессонницей и не может уснуть уже более 11 лет, сообщает OddityCentral/



Г-жа Чан Тхи Луу работает в дошкольном учреждении в городе Куангнгай. В недавнем интервью женщина рассказала, что ее десятилетняя бессонница началась после приступа странного плача. Слезы просто начали течь из ее глаз без всякой видимой причины, и даже когда она попыталась закрыть глаза и уснуть, слезы продолжили течь из-под прикрытых век. Спустя некоторое время слезы остановились, а вместе с ними исчезла и способность засыпать.



Луу говорит, что с тех пор не может "выйти из системы". Ее глаза устают, но сознание остается ясным, поэтому последние 11 лет она она просто лежит с закрытыми глазами и пытается расслабиться, пока рядом спят ее муж и дети.



Женщина утверждает, что ее история – чистая правда, а в качестве доказательства указывает на следы недосыпания, которые видны на ее лице.



Сообщается, что женщина обратилась в психиатрическую больницу провинции, где врачи диагностировали у нее тяжелую бессонницу. Они прописали ей лекарства, но стоимость медикаментов была слишком высока. Кроме того, от таблеток у Луу стали сильно болеть ноги, так что она не могла ходить. Поэтому ей пришлось отказаться от приема препаратов через несколько месяцев.



Луу позитивно оценивает свое состояние в целом, но говорит, что у нее возникло много проблем со здоровьем – боли в костях и животе круглый год – коротые она связавает с ее хроническим недостатком сна.