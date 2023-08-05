



Здоровье сердца: эти знаки нельзя игнорировать

Сильная боль в груди, шумы в сердце, учащенное сердцебиение и одышка могут свидетельствовать о гипертрофической кардиомиопатии.



По данным TODAY.com, речь идет об аутосомно-доминантном заболевании, которое характеризуется утолщением стенки левого или правого желудочка сердца.



Это заболевание может ударить как по пожилым людям, так и молодым. Чаще всего от него страдают молодые спортсмены. Например, от этой болезни на поле скончались футболисты Миклош Фехер и Марк Вивьен-Фоэ.



По данным The Daily Mail, спортсмен Александр Бауэрсон перенес это заболевание в 18 лет. Молодой человек вовремя не придал значения симптомам, на которые стоило обратить внимание. Однажды он упал в обморок во время футбольного матча, однако тогда он подумал, что просто переутомился.



Тревожным звоночком стал второй случай, когда он бегал трусцой во время тренировки. Тогда Александр почувствовал очень сильную боль в груди, которой ранее никогда не испытывал. Он был настолько слаб, что не мог стоять на ногах, после чего потерял сознание. В итоге, молодого спортсмена пришлось реанимировать.



Подобные случаи с молодыми спортсменами бывают довольно частно. Например, в январе 2023 года 24-летний Дамар Хэмлин из Buffalo Bills потерял сознание на поле. У него остановилось сердце. Врачи диагностировали у него гипертрофическую кардиомиопатию. Это - наследственное заболевание сердца, при котором сердечная мышца утолщается, что затрудняет циркуляцию крови.



По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), примерно один из 500 человек во всем мире страдает этим заболеванием. По словам медиков, это - самая распространенная причина внезапной смерти из-за сердца у молодых людей и спортсменов в Северной Америке.



Как правило, пациенты не испытывают значительных симптомов, а даже если и испытывают, то просто не обращают на них внимание. Со временем, состояние здоровья может ухудшиться. Врачи рекомендуют всем, кто страдает от гипертрофической кардиомиопатии, внести коррективы в свой образ жизни, например, ограничить физическую активность.

