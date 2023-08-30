



Завтрак в школу: что положить ребенку с собой

Здоровое питание в школе позволяет организму ребенка качественно функционировать в течение дня.



Министерство здравоохранения Израиля предоставило несколько рекомендаций по здоровому, сытному и вкусному меню для детей.



"Собирайте еду в многоразовую коробочку: приятные впечатления от приема пищи - это важно, а удобно и красиво уложенная в коробке еда способствует тому, что ребенок все доест", - советуют медики.



При выборе хлеба для бутерброда лучше всего отдавать предпочтения продукта из цельнозерновой муки - пшеничная, ржаная и спельтовая.



"Полезные и рекомендуемые начинки — хумус, тхина, авокадо, яйцо, омлет с чечевицей, тофу, белый сыр и овощи, такие как помидоры и огурцы. Обязательно каждый день добавляйте детям порцию фруктов или овощей — рекомендуется сочетать овощи разных цветов. Используйте многоразовую бутылку, обязательно следите, что ребенок пьет воду, а не сладкие напитки и фруктовые соки", - добавили в ведомстве.