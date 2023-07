Замминистра-трансгендер объявила о "пользе" гормональной терапии для детей

Помощница министра здравоохранения США, медик-трансгендер Рэйчел Левин считает, что гормоны помогут детям "пережить неправильный период полового созревания".



В интервью для ABC она объявила о том, что такие медицинские вмешательства, как гормональная терапия, могут быть необходимыми для детей, которые переживают "неправильное половое созревание".



Левин отвергает опасения в том, что подростки являются слишком маленькими для того, чтобы экспериментировать и подтверждать свой гендер.



"Варианты лечения трансгендерной молодежи, подтверждающей свой гендер, действительно основаны на фактических данных. Подростковый возраст является трудным, как и период полового созревания. Что, если у вас неправильное половое созревание? Что, если внутри вы чувствуете, что вы женщина, а сейчас у вас мужское половое созревание?" - задалась она вопросом.



Сама Левин начала экспериментировать со своей гендерной идентичностью в 54 года. Она объявила, что маленькие дети не могут делать операции или другие процедуры, связанные со сменой пола, зато другие вмешательства, как, к примеру, гормональная терапия, могут помочь им "исследовать" такой вопрос.



"Я хочу прояснить, что для детей препубертатного возраста медицинские процедуры не проводятся. Стандарт медицинской помощи позволяет им исследовать этот вопрос с помощью терапии. Такие методы лечения буквально предотвращают самоубийства. Их запреты ненаучны и вредны с медицинской точки зрения", - подчеркнула она.





Assistant Secretary for Health Admiral Levine — who transitioned *as an adult* — dismisses the question of why children can’t wait until they turn 18 to pursue sex change surgeries:



“Adolescence is hard and puberty is hard. What if you’re going through the wrong puberty?”



This… pic.twitter.com/vJAIwKE6Vl