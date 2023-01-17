



Заместительная гормональная терапия может снизить риск деменции у женщин

Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s Research & Therapy, показало, что заместительная гормональная терапия ЗГТ может улучшить здоровье мозга и когнитивных функций у женщин с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера. Выводы основаны на целом ряде исследований, пытающихся понять, почему женщины, как правило, более склонны к развитию болезни Альцгеймера по сравнению с мужчинами.



“Причина более высокой распространенности заболевания среди женщин связана с последствиями менопаузы и влиянием генетического фактора риска APOE4, который у женщин выше”, – пояснила Анн-Мари Минихейн, ведущий автор нового исследования. “Мы хотели выяснить, может ли ЗГТ предотвратить снижение когнитивных функций у носителей APOE4 из группы риска”.



Примерно каждая четвертая женщина является носителем гена APOE4, что значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера. В исследовании были рассмотрены данные продолжающегося обследования здоровья мозга, что позволило ученым получить уникальную информацию о влиянии ЗГТ на женщин с генотипом АРОЕ4.



Результаты показали, что ЗГТ была связана с большими объемами энторина и миндалевидного тела. Раша Салех, работавшая над исследованием, сказала, что преимущества ЗГТ были наиболее очевидны у женщин с генотипом АРОЕ4, которые начали гормональную терапию в молодом возрасте.



“Мы обнаружили, что использование ЗГТ связано с лучшей памятью и большими объемами мозга среди носителей гена APOE4 из группы риска”, – сказал Салех.



Это открытие поддерживает идею, известную как “гипотеза критического окна”. Предыдущие исследования, посвященные влиянию ЗГТ на когнитивные функции в более позднем возрасте, дали неоднозначные результаты, и некоторые ученые предположили, что время начала лечения может быть ключевым для получения нейропротекторного эффекта.



Предыдущие исследования показали, что ЗГТ снижает риск деменции только на ранних стадиях заболевания. Майкл Хорнбергер, соавтор нового исследования, считает, что следующим этапом будет изучение того, какие группы населения могут получить наибольшую пользу от ЗГТ и какие виды ЗГТ могут быть наиболее эффективными для предотвращения деменции.



“Слишком рано говорить наверняка, что ЗГТ снижает риск деменции у женщин, но наши результаты подчеркивают потенциальную важность ЗГТ и персонализированной медицины в снижении риска болезни Альцгеймера, – сказал Хорнбергер. “Следующим этапом будет проведение интервенционное исследование, чтобы подтвердить влияние раннего начала ЗГТ на когнитивные функции и здоровье мозга”.

Новое исследование было опубликовано в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.