



Замена маргарина оливковым маслом снижает риск слабоумия – исследование

В исследовании, представленном на ежегодном собрании Американского общества питания в Бостоне, штат Массачусетс, ученые утверждают, что людям, желающим сохранить остроту ума с возрастом, нужно заменить маргарин оливковым маслом. Предварительное исследование, в котором приняли участие более 90 000 медработников США, показало, что люди, предпочитающие оливковое масло, с меньшей вероятностью умрут от слабоумия в течение следующих трех десятилетий.



Сравнивая любителей оливкового масла с теми, кто редко его употреблял, ученые обнаружили, что у тех, кто ежедневно потребляет более половины столовой ложки оливкового масла, риск смертности от деменции снижается на 28%. По оценкам исследования, даже незначительное изменение рациона может дать значительные результаты. Замена всего одной чайной ложки маргарина эквивалентным количеством оливкового масла может снизить риск смерти от деменции на 14%.



Известно, что омега-3 жирные кислоты , присутствующие в оливковом масле, обладают противовоспалительным действием, и это одна из возможных причин, по которой регулярное употребление оливкового масла может быть полезным для здоровья мозга. Считается, что воспаление играет роль в развитии деменции. Более того, предыдущие исследования связывают средиземноморскую диету, известную своим обилием оливкового масла, с улучшением памяти и когнитивных способностей у пожилых людей и снижением риска развития деменции.



Последнее исследование, подтверждает, что польза оливкового масла выходит за рамки общей диеты. Ученые обнаружили, что питательные вещества, присутствующие в оливковом масле, которое содержит полифенолы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствуют его защитному действию.



Однако, эксперты подчеркивают, что не существует “единого волшебного решения для предотвращения деменции – сочетание факторов, включая образ жизни и влияние окружающей среды, играет решающую роль в здоровом старении мозга”.



