Загрязнение озера Кинерет: число пострадавших возросло до 30
Число пострадавших в результате купания в озере Кинерет возросло до 30 человек.
В среду, 9 ноября, в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве поступила 22-летняя пациентка, у которой наблюдались проблемы с одним глазом.
Молодой женщине предоставили необходимое лечение и отпустили ее домой, выписав глазные капли.
Ранее министерство здравоохранения сообщило, что расследует подозрение на наличие паразита в воде, который может вызывать глазные инфекции и даже повреждение зрения.