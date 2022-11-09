



Загрязнение озера Кинерет: число пострадавших возросло до 30

Число пострадавших в результате купания в озере Кинерет возросло до 30 человек.

В среду, 9 ноября, в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве поступила 22-летняя пациентка, у которой наблюдались проблемы с одним глазом.

Молодой женщине предоставили необходимое лечение и отпустили ее домой, выписав глазные капли.