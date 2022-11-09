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Загрязнение озера Кинерет: число пострадавших возросло до 30
09.11.2022 11:15 Алина Груднева

Загрязнение озера Кинерет: число пострадавших возросло до 30

Число пострадавших в результате купания в озере Кинерет возросло до 30 человек.

 
В среду, 9 ноября, в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве поступила 22-летняя пациентка, у которой наблюдались проблемы с одним глазом.  
 
Молодой женщине предоставили необходимое лечение и отпустили ее домой, выписав глазные капли.
 
Ранее министерство здравоохранения сообщило, что расследует подозрение на наличие паразита в воде, который может вызывать глазные инфекции и даже повреждение зрения.

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