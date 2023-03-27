



Забастовка в системе здравоохранения отменяется

Во вторник, 28 марта, в системе здравоохранения отменяется забастовка, объявленная ранее в рамках протеста против правовой реформы.



Об этом объявил председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Сион Хагай после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, объявившего, что решил приостановить законодательный процесс.



"Отсрочка принятия закона — долгожданный шаг, который давно должен был произойти, но мы должны настаивать на том, чтобы это привело к честным и искренним переговорам для достижения широкого консенсуса", - сказал Хагай.



По его словам, необходимо обеспечить независимость судебной системы и закрепить права человека, включенные в основные законы.



"Завтра не будет никакой забастовки в системе здравоохранения, но мы продолжим борьбу за обеспечение прав пациентов и врачей", - добавил он.

