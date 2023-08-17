



За сколько времени до сна нужно ужинать и почему: ответ диетолога

Последний прием пищи должен происходить за 3-4 часа до сна, поскольку это связано с гормональной системой и работой пищеварительной системой.



По словам диетолога Светланы Фус, вечером должны активизироваться мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды.



"Слаженная работа этих гормонов возможна только тогда, когда мы соблюдаем режим питания и режим сна. Спать нужно ложиться в тот же день, когда очнулись. То есть, самое оптимальное время отхода ко сну 23:00", - пояснила диетолог.



Он отметила, что согласно циркадным ритмам, поджелудочная железа должна снижать активность не позднее 21:00, а на формирование и переваривание пищевого комка необходимо около 3-4 часов.



"Что же съесть на ужин, какие продукты предпочесть? А вот здесь уже все очень индивидуально, нужно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант. На что нужно обратить внимание: ужин должен давать сытость и комфорт желудочно-кишечного тракта, но не отечность и плюс на весах по утрам", - подчеркнула она.⠀



Диетолог рекомендует вечером есть белок и овощи. Некоторым для сытости можно добавлять кашу или около 50 г цельнозернового хлеба. Фус советует выбирать крупу с низким гликемическим индексом: гречка, киноа.