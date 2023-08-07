



За два года в больницах Израиля от предотвратимой инфекции умерли 7600 человек

Министерство здравоохранения выпустило предупреждение для администраторов больниц в связи с высокой распространенностью бактерий семейства Bacteremia, встречающихся в основном во отделениях внутренних болезней израильских больниц. Распространение этой бактерии можно предотвратить - при условии соблюдений строгой гигены на всех уровнях больничного ухода.



Директор Национального центра профилактики инфекций при минздраве профессор Иегуда Кармели в своем письме опирался на данные исследований, согласно которым в 2018 и 2019 годах в результате контакта с бактериями семейства Bacteremia в больницах умерло в общей сложности около 7600 человек.