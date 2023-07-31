



Яйца, помидоры и еще пять продуктов, которые помогают сохранить зрение

Многие полагают, что нечеткое зрение или его нарушения – это неизбежные последствия старения. Но употребление правильных продуктов может значительно снизить риск проблем с глазами, особенно связанных с возрастом.



Черника

Регулярное употребление черники может улучшить зрение и укрепить кровеносные сосуды, расположенные в задней части глаз. Во многом это связано с антоцианами, растительными пигментами, придающими ягодам синюю кожуру.



Темный шоколад

Темный шоколад, содержащий 72% какао, помогает улучшить зрение, согласно результатам недавнего клинического испытания на людях с глаукомой, основной причиной слепоты. Этот тест также показал, что употребление в пищу темного шоколада помогло снизить риск дегенерации желтого пятна, которая также может привести к потере зрения.



Яйца

Яичные желтки богаты лютеином и зеаксантином. Оба эти антиоксиданта накапливаются в глазах и защищают от дегенерации желтого пятна. К тому же высокое содержание жира в яйцах помогает легче усваивать антиоксиданты.



Морковь

Морковь ассоциируется с хорошим зрением – и не зря. Морковь полна бета-каротина, что придает ей характерный оранжевый цвет. Печень превращает этот пигмент в витамин А, который помогает защитить роговицу. Витамин А также защищает от катаракты и дегенерации желтого пятна.



Миндаль

Миндаль также помогает улучшить здоровье глаз. Как и большинство орехов и семян, миндаль невероятно богат витамином Е, антиоксидантом, который также защищает глаза от влияния свободных радикалов.



Лосось

Омега-3 жирные кислоты или омега-3 – здоровые ненасыщенные жиры, которые необходимы для поддержания хорошего зрения и здоровья глаз. Жирная рыба, такая как как лосось или семга, является одним из самых богатых источников омега-3.



Помидоры

Богатые лютеином, зеаксантином и каротиноидами, такими как ликопин и бета-каротин, помидоры защищают глаза от повреждений, вызванных светом, развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.