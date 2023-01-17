



Вызывает депрессию: у россиян обнаружили "особую" мутацию

В медико-генетическом центре Genotek у некоторых россиян выявили новую генетическую мутацию, которая может вызывать депрессию.



Об этом сообщает МК, отмечая, что в исследовании принимали участие специалисты национального исследовательского университета ИТМО, медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева и медицинского исследовательского центра имени Алмазова.



В ходе исследования были проанализированы геномные данные более чем 4,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Мутация, вызывающая депрессию, встречалась у 1 из 10 россиян.



Новая мутация встречается в гене MAGI2, который связан с поддержанием гомеостаза кишечника и участвует в нервной взаимосвязи мозга и кишечника.



Ученые пояснили, что существует связь между депрессией и ЖКТ из-за нарушения оси "мозг - кишечник". Исследователи отметили, что воспаления кишечника встречаются не так часто, как другие болезни системы ЖКТ, но занимают ведущее место по числу смертельных исходов.