



Выявлена связь между силой ног и риском сердечной недостаточности – исследование

Согласно исследованию, представленному на научном конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Heart Failure 2023, у людей с сильными ногами меньше вероятность развития сердечной недостаточности после сердечного приступа.



Инфаркт миокарда является наиболее распространенной причиной сердечной недостаточности, и примерно у 6–9% пациентов с сердечным приступом развивается это состояние. Предыдущие исследования показали, что наличие сильных четырехглавых мышц связано с более низким риском смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца. В этом исследовании была проверена гипотеза о том, что сила ног связана с более низким риском развития сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда.



В исследование включены 932 пациента, госпитализированных в период с 2007 по 2020 г. с острым инфарктом миокарда, у которых не было сердечной недостаточности до поступления и не развились осложнения во время пребывания в стационаре. Средний возраст составил 66 лет, 753 участника (81%) были мужчинами.



Максимальная сила квадрицепса измерялась как показатель силы ноги. Пациенты садились на стул и максимально сильно сокращали четырехглавые мышцы в течение пяти секунд. Ручной динамометр, прикрепленный к лодыжке, фиксировал максимальное значение в кг. Измерение проводилось на каждой ноге, и исследователи использовали среднее значение обоих значений.



Среднее значение для женщин составило 33% от массы тела, а среднее значение для мужчин — 52% от массы тела. Всего у 451 пациента была низкая сила квадрицепса, у 481 – высокая сила. При среднем периоде наблюдения 4,5 года у 67 пациентов (7,2%) развилась сердечная недостаточность. Частота сердечной недостаточности составила 10,2 на 1000 человеко-лет у пациентов с высокой силой четырехглавой мышцы и 22,9 на 1000 человеко-лет у пациентов с низкой силой.



Анализ был скорректирован с учетом факторов, которые связаны с развитием сердечной недостаточности после инфаркта миокарда, включая возраст, пол, индекс массы тела, предшествующий инфаркт миокарда или стенокардию, диабет, мерцательную аритмию, хроническую обструктивную болезнь легких, заболевание периферических артерий, и функции почек.



По сравнению с низкой силой четырехглавой мышцы, высокий уровень силы был связан с более низким риском развития сердечной недостаточности на 41%.

Исследователи также проанализировали связь между силой квадрицепса как непрерывной переменной и риском развития сердечной недостаточности. Каждое увеличение силы четырехглавой мышцы на 5% ассоциировалось со снижением вероятности сердечной недостаточности на 11%.