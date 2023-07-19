



Выявлена отличная альтернатива фториду для защиты зубов



Гидроксилапатит, который является основной минеральной составляющей костей и зубов, может быть отличной альтернативой фториду для защиты от кариеса.



К такому выводу пришли ученые из Познаньского университета медицинских наук и Медицинского университета Белостока в Польше в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.



Фтор, присутствующий в зубных пастах, отлично защищает зубы, однако его переизбыток может быть вредным, особенно для детей, которые могут проглотить средство для очистки полости рта.



По словам ученых, соединение под названием гидроксиапатит может представлять собой отличную альтернативу. Он помогает от кариеса, при заболеваниях десен и повышенной чувствительности зубов.



"Гидроксиапатит — это безопасная и эффективная альтернатива фтору в профилактике кариеса для ежедневного использования", — отмечает стоматолог Эльжбета Пашинска.



В ходе исследования ученые выяснили, что гидроксиапатит ограничивает потерю минералов, которая, как правило, приводит к кариесу. Более того, это соединение усиливает естественный процесс восстановления зубов. Применение этого минерала также относится к категории "минимально инвазивной" стоматологии, поэтому никаких походов к стоматологу и процедур не требуется.