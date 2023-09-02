



Вступила в силу реформа государственной системы медицинского страхования

Реформа государственной системы медицинского страхования, предоставляющая израильтянам больше выбора среди поставщиков услуг, включая больницы, вступила в силу 1 сентября.



Минздрав ожидает, что реформа “подстегнет конкуренцию” и улучшит качество и доступность услуг для пациентов, сохранив общественные услуги и финансовую стабильность системы. По замыслу ведомства, это также уравняет доступность медицинских услуг “за счет предоставления актуальной информации пациентам и повышения прозрачности процедур отбора”.



Каждый пациент сможет выбрать одну из четырех больниц для каждой услуги, из которых не менее двух являются медицинскими центрами, а также не менее двух из четырех больниц, достаточно близко расположены к месту его проживания. Форма 17 фондов здравоохранения, которая обязывает их оплачивать услуги, будет “прозрачной” для всех услуг. Ссылка на форму и подробную информацию будет отправлена застрахованному в текстовом сообщении или по электронной почте.



По данным министерства, пациенты также будут иметь возможность обратиться в любую государственную больницу для получения услуг в четырех сферах – стационарные психиатрические услуги, гинекологические операции, нейрохирургия и процедуры экстракорпорального оплодотворения.

