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Вступила в силу реформа государственной системы медицинского страхования
02.09.2023 11:31 Наталья Богинская

Вступила в силу реформа государственной системы медицинского страхования

Реформа государственной системы медицинского страхования, предоставляющая израильтянам больше выбора среди поставщиков услуг, включая больницы, вступила в силу 1 сентября.  
 
Минздрав ожидает, что реформа “подстегнет конкуренцию” и улучшит качество и доступность услуг для пациентов, сохранив общественные услуги и финансовую стабильность системы. По замыслу ведомства, это также уравняет доступность медицинских услуг “за счет предоставления актуальной информации пациентам и повышения прозрачности процедур отбора”. 
 
Каждый пациент сможет выбрать одну из четырех больниц для каждой услуги, из которых не менее двух являются медицинскими центрами, а также не менее двух из четырех больниц, достаточно близко расположены к месту его проживания. Форма 17 фондов здравоохранения, которая обязывает их оплачивать услуги, будет “прозрачной” для всех услуг. Ссылка на форму и подробную информацию будет отправлена застрахованному в текстовом сообщении или по электронной почте. 
 
По данным министерства, пациенты также будут иметь возможность обратиться в любую государственную больницу для получения услуг в четырех сферах – стационарные психиатрические услуги, гинекологические операции, нейрохирургия и процедуры экстракорпорального оплодотворения. 
 

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