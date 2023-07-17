



Вспышка птичьего гриппа: в ЕС рекомендуют держать кошек и собак дома

Европейские чиновники здравоохранения посоветовали владельцам держать кошек в помещении, чтобы защитить их от заражения птичьим гриппом на фоне серии случаев заражения этих домашних животных и других млекопитающих вирусом по всему миру.



“Рекомендуется избегать контакта домашних кошек и собак и хищных животных с мертвыми или больными животными (млекопитающие и птицы), а также избегать кормления домашних кошек и собак субпродуктами и сырым мясом диких или содержащихся птиц в районах, где сообщается о смертности чаек или других потенциально зараженных вирусом HPAI животных. Возможными мерами являются содержание собак на поводке и содержание кошек в закрытых помещениях в районах, где подтверждена широкая циркуляция вирусов HPAI среди диких птиц”, — заявило Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA).



EFSA рекомендовало владельцам домашних животных ознакомиться с информацией о симптомах птичьего гриппа у инфицированных домашних животных, защитных мерах и контактных данных ветеринаров и других органов, расследующих птичий грипп у млекопитающих.



Агентство дополнительно рекомендовало странам усилить пассивный надзор за птичьим гриппом среди диких и свободно гуляющих домашних плотоядных, особенно в районах со вспышками птичьего гриппа.



Рекомендация от EFSA поступила после того, как в последние недели в Польше было обнаружено, что 24 кошки и один каракал инфицированы птичьим гриппом подтипа H5N1. Кроме того, в Италии вирусом заразились кошка и пять собак, а на прошлой неделе сообщалось о вспышках птичьего гриппа на ряде ферм в Финляндии.



Сообщения о заражении млекопитающих птичьим гриппом продолжают распространяться по всему миру, при этом в России и в Северной и Южной Америках зарегистрирована массовая гибель тюленей и морских львов.



Собаки, кошки и другие домашние животные также пострадали от вспышки во многих странах, включая США и Канаду.



В пятницу Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило о двух дополнительных случаях заболевания птичьим гриппом H5N1 среди людей, непосредственно контактировавших с инфицированными птицами.



Кроме того, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с предупреждением о том, что растущее число выявлений птичьего гриппа H5N1 среди млекопитающих “вызывает опасения, что вирус может легче адаптироваться для заражения людей”.



