



Вспышка лихорадки Эбола в Уганде: начались забастовки врачей-стажеров

Медики-стажеры, борющиеся с лихорадкой Эбола в эпицентре вспышки заболевания в Уганде, обвиняют правительство в том, что они подвергают их жизнь риску.



"В большинстве случаев вы вступаете в контакт с пациентом голыми руками", - заявил один из медиков.



Все стажеры региональной больницы Мубенде говорят, что они бастуют и требуют, чтобы их перевели в более безопасное место, сообщает ВВС.



В то же время представитель министерства здравоохранения Уганды Эммануэль Айнебьюна заявил, что "в больнице не было забастовки".



Тем не менее, все 34 стажера больницы, включая врачей, фармацевтов и медсестер, объявили о своем решении объявить забастовку в совместном заявлении.