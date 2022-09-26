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Вспышка лихорадки Эбола в Уганде: начались забастовки врачей-стажеров
26.09.2022 22:04 Ольга Белозерова

Вспышка лихорадки Эбола в Уганде: начались забастовки врачей-стажеров

Медики-стажеры, борющиеся с лихорадкой Эбола в эпицентре вспышки заболевания в Уганде, обвиняют правительство в том, что они подвергают их жизнь риску.

"В большинстве случаев вы вступаете в контакт с пациентом голыми руками", - заявил один из медиков.

Все стажеры региональной больницы Мубенде говорят, что они бастуют и требуют, чтобы их перевели в более безопасное место, сообщает ВВС.

В то же время представитель министерства здравоохранения Уганды Эммануэль Айнебьюна заявил, что "в больнице не было забастовки". 

Тем не менее, все 34 стажера больницы, включая врачей, фармацевтов и медсестер, объявили о своем решении объявить забастовку в совместном заявлении.

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