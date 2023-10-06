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Вспышка кори в детском саду в Тель-Авиве
06.10.2023 14:54 Катя Шульц

Вспышка кори в детском саду в Тель-Авиве

Министерство здравоохранения сообщило о четырех двухлетних малышах из Тель-Авива, которые заразились корью. И в том же детсаду еще один ребенок проходит лечение на дому с тем же подозрением.

Все детки пребывают в хорошем состоянии. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

В Минздраве между тем заявили, что “это очень редкое событие.  Пятеро детей были вакцинированы в соответствии с их возрастом первой дозой вакцины. Следуя графику вакцинации, вторую дозу препарата детям должны ввести в первом классе”.
 

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