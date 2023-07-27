



Вспышка коклюша: детей-харедим рекомендуют срочно вакцинировать

Вспышка коклюша среди ультраортодоксальных детей, родители которых отказались делать им прививки, беспокоит представителей сферы здравоохранения.



С начала 2023 года было зарегистрировано свыше 225 случаев заболевания. Это в 13 раз больше, чем за тот же период прошлого года.



Районы харедим с большими семьями больше всего подвержены этому заболеванию из-за критически низкого уровня вакцинации в этом секторе.



По словам ученых, новорожденным в возрасте два месяца необходимо делать первую прививку от коклюша. Интернам и сотрудникам медучреждений после контакта с зараженными малышами также рекомендуют прививаться.



Более того, ассоциация акушерок Израиля советует проходить вакцинацию всем беременным женщинам между 27-й и 36-й неделями беременности, чтобы защитить плод.