



Всем известный напиток помогает сбросить лишний вес - исследование

Кофе помогает активировать так называемый "бурый жир". В отличие от белого жира, который просто запасает лишние калории, бурый жир сжигает калории при активации (обычно при низких температурах).



На самом деле небольшое количество бурого жира может сжигать несколько сотен калорий в день — столько же, сколько 30-минутные физические упражнения. Бурый жир обычно локализуется на шее и в области над ключицей. В теле человека обычно всего несколько грамм бурого жира, которые не видны, так как лежат глубоко под кожей.



"Бурый жир работает иначе, чем другие жиры в вашем теле, и производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на холод" - объяснил соавтор исследования профессор Майкл Саймондс.



Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также повышает уровень липидов в крови, а дополнительные сожженные калории помогают сбросить вес. Однако до сих пор никто не нашел приемлемого способа стимуляции его активности у человека. Это первое исследование на людях, показывающее, что чашка кофе может иметь прямое влияние на наши функции бурого жира.



В ходе исследования команда ученых изучила влияние кофеина на бурый жир. Результаты показали, что кофеин активирует бурый жир, в результате чего калории сжигаются быстрее.



"Теперь нам нужно установить, действует ли кофеин как один из ингредиентов кофе в качестве стимула или есть ли другой компонент в кофейных зернах, способствующий активации бурого жира. В настоящее время мы изучаем добавки с кофеином, чтобы проверить, будет ли эффект аналогичен. Как только мы подтвердим, какой компонент отвечает за это, его потенциально можно будет использовать как часть режима контроля веса или как часть программы регулирования уровня глюкозы для предотвращения диабета", - рассказал профессор Саймондс.

