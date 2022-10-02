



Всего несколько продуктов помогут справиться с бессонницей: исследование

Каждый человек в тот или иной момент своей жизни испытывал проблемы со сном. Хотя основная причина бессонницы часто связана с нашим психическим здоровьем, многие исследования показывают, что недостаток определенных питательных веществ может быть частью проблемы.



Отказ от кофеина, например, за несколько часов до сна может увеличить шансы на хороший сон. Однако хороший сон - это не только избегание неправильных продуктов или напитков, но и определенные продукты, которые могут улучшить сон.



К таким продуктам относятся бразильские орехи и миндаль.



По мнению экспертов по сну, бразильские орехи и миндаль - одни из лучших источников селена, важного микроэлемента в организме человека, которого не хватает людям, страдающим бессонницей.



Орехи также содержат такие минералы, как фосфор и магний. В шести-восьми грецких орехах содержится около 544 микрограммов селена.



С другой стороны, эксперты предупреждают, что важно следить за тем, чтобы съедать порцию бразильских орехов всего несколько раз в неделю, чтобы избежать токсичности. Человеческий организм не нуждается в чрезмерном количестве селена, так как среднестатистическому взрослому человеку требуется всего 5 микрограммов в день.



Беременным женщинам, напротив, требуется от 60 до 70 микрограммов селена.



Другие источники селена - говядина, индейка, обогащенные крупы, цельнозерновой хлеб, фасоль, чечевица и яйца.