



Все в мире яд, важна лишь доза: женщина умерла от отравления чистой водой

По словам ее семьи, мать двоих детей из Индианы умерла в июле из-за того, что очень быстро выпила слишком много воды, пишет Independent.



Эшли Саммерс почувствовала себя плохо во время поездки на озеро Фриман в Индиане в жаркий июльский день. Она сказала семье, что чувствует обезвоживание и головокружение. Выпив почти два литра воды за 20 минут, она поехала домой.



Зайдя в гараж, женщина потеряла сознание. Семья срочно доставила ее в больницу IU Health Arnett, но она так и не пришла в себя из-за "отравления водой".



Врачи говорят, что вода может быть токсичной на фоне общего обезвоживания организма. Дело в том, что наши почки могут очищать только около литра воды в час. Проводя много времени на улице в жаркую погоду или выполняя интенсивную физическую нагрузку, рекомендуется продолжать есть или пить продукты с электролитами, такие как фрукты или специальная бутилированная вода, в дополнение к простой воде, чтобы поддерживать баланс водно-электролитный баланс в организме.



Кроме того, пить нужно небольшими порциями и регулярно, не допуская обезвоживания организма.