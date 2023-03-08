



"Все равно, что раздавать детям яд". Реакция на инцидент в Элад

Ассоциация по борьбе с раком резко отреагировала на раздачу мэром сигарет детям на празднике Пурим в городе Элад.



Ассоциация войны с раком прокомментировала инцидент: "Необходимо понять, что эксперименты с курением среди детей и подростков - это опасный путь в мир курения со всеми его серьезными последствиями для здоровья. Юный возраст - уязвим для начала курения, когда "просто экспериментирование" превращается в зависимость среди подростков, и это происходит потому, что мозг находится в процессе развития и обучения, поэтому зависимость от сигарет и электронных сигарет возникает быстрее и сильнее”.





Сигаретный дым содержит около 7000 различных химических веществ, в том числе около 350 токсичных веществ, действие которых проявляется в различных системах организма, и около 70 из них известны как канцерогенные (такие как цианид, кадмий, бензопирен, этран и т.д.), так что фактически дать ребенку сигарету на Пурим - это все равно что раздать образцы яда.



Что касается юридической стороны дела, то в Израиле запрещено безвозмездно распространять и раздавать курительные изделия потребителю, и уж тем более несовершеннолетним до 18 лет, которым продажа также строго запрещена.



Начало курения среди детей в ультраортодоксальной общине во время праздника Пурим - это тревожный и опасный обычай, о котором мы знаем, и в преддверии праздника Онкологическое общество в сотрудничестве с ешивами, студиями и властями проводило работу по предотвращению курения среди детей и молодежи из ультраортодоксальной общины. В рамках этой работы мы бесплатно распространяли наклейки и информационные листовки о вреде курения и способах бросить курить, основанных на научных исследованиях. В то же время мы распространяем копии галахического постановления о курении, предназначенного для религиозной общественности.