



Все иногда теряют память: когда пора обращаться за помощью

Многие думают, что забывчивость связана с ухудшением нашего мозга. И это правда, ведь клетки нашего мозга сжимаются , когда мы становимся старше. С возрастом они поддерживают меньше связей с другими нейронами и хранят меньше химических веществ, необходимых для отправки сообщений другим нейронам.



Но не все провалы в памяти связаны с возрастными изменениями в наших нейронах. Во многих случаях влияющие факторы более тривиальны, включая усталость, тревогу или рассеянность. Некоторая степень забывчивости является нормальным явлением. Сохранение воспоминаний не только истощает наш метаболизм, но и слишком много ненужной информации может замедлить или затруднить извлечение определенных воспоминаний.



Потеря памяти становится проблемой, когда она начинает влиять на вашу обычную повседневную жизнь. Это не большая проблема, если вы не можете вспомнить, повернуть направо или налево. Но забывать, почему вы находитесь за рулем, куда вы должны ехать или даже как водить, ненормально. Это признаки того, что что-то может быть не так, и это следует исследовать.



Иногда забывчивость указывает на повышенный в 3–5 раз риск будущих нейродегенеративных заболеваний. Каждый год около 10-15% людей с легкими когнитивными нарушениями заболевают деменцией. У людей с легкими когнитивными нарушениями способность заниматься обычными делами постепенно со временем ухудшается. Помимо потери памяти, это может сопровождаться другими проблемами с речью, мышлением и навыками принятия решений.



Нарушение навигации считается ранним маркером болезни Альцгеймера, наиболее распространенного типа деменции. Заметное увеличение случаев потери памяти может быть предупредительным признаком серьезных заболеваний в будущем.



Разработан специальный пятиминутный тест, который хорошо работает для прогнозирования естественных изменений в способности ориентироваться у пожилых людей. Хотя до сих пор нет лекарства от болезни Альцгеймера, ранняя диагностика позволит вам планировать будущее и более целенаправленно управлять расстройством.