



Все, что нужно знать о пользе и правильном выборе арбуза

Употребление арбуза, в котором содержится 92% воды, насыщает организм влагой и полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.



О пользе этой сезонной ягоды рассказала украинский диетолог Светлана Фус.



"Своим положительным красным цветом арбуз обязан антиоксиданту ликопину, который снижает риск развития рака и диабета. Если вам это важен момент, выбирайте арбуз насыщенного красного цвета и с минимальным количеством косточек. И чем спелее, тем лучше.

Арбуз нормализует работу сердечно-сосудистой системы, ведь в его составе есть магний, калий, витамины А, В6, С и аминокислота цитруллин, которая способна снизить артериальное давление", - пояснила диетолог.



По словам Фус, содержащийся в арбузе витамин С укрепляет иммунную систему и помогает организму усваивать железо, в то время как витамин А имеет решающее значение для здоровья кожи и глаз.



"Если съесть арбуз, посыпанный солью, получите не только новые гастрономические впечатления, но и пополните запас утраченных электролитов после тренировки. Арбуз действительно полезный пищевой продукт. Его можно сочетать с другими продуктами без ущерба для здоровья, например мясом или сыром", - посоветовала она.



Эксперт порекомендовала следить за количеством употребленного. Арбуз богат фруктозой, которая перерабатывается в кишечнике в газы. Поэтому, если арбуз переесть, это приведет к неприятным ощущениям в ЖКТ.



"Стоит развеять миф о нитратах в арбузах. Наш организм образует нитраты и они необходимы для его обычного функционирования. Большую угрозу представляют нитраты, которые превращаются в организме в нитриты. Чтобы это произошло, человеку нужно съесть действительно большое количество арбуза", - пояснила она.

