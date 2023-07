Все больше пожилых людей злоупотребляют наркотиками и алкоголем

Злоупотребление психоактивными веществами долгое время считалось проблемой для молодежи, а не для пожилых людей, но последние данные Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA) показывают, что доля пожилых людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (SUD), удвоилась в период с 2000 по 2012 год с 3,4% до 7,0%.



Это имеет множество последствий для служб здравоохранения во всем мире, включая профилактическую и паллиативную помощь.



Первая серьезная проблема, связанная с увеличением злоупотребления психоактивными веществами среди пожилых людей, заключается в том, как их отпускаемые по рецепту лекарства взаимодействуют с рекреационными наркотиками. 80% участников в возрасте от 57 до 85 лет в одном исследовании сообщили, что принимают по крайней мере одно лекарство, отпускаемое по рецепту, в день, при этом почти половина сообщила об использовании более пяти лекарств, в результате чего 1 из 25 подвергается риску серьезного лекарственного взаимодействия.



Самым основным рекреационным веществом, используемым пожилыми людьми, был алкоголь: 65% людей в возрасте 65 лет и старше сообщили о высоком риске употребления алкоголя, а 10% - о пьянстве. Одно исследование сообщило о 107-процентном росте расстройств, связанных с употреблением алкоголя, с 2011 по 2013 год среди людей в возрасте 65+.



Отчет New York Times показал, что 2% участников Medicare старше 65 лет сообщили о SUD, из которых 87% злоупотребляли алкоголем. Тот же отчет показал, что 8,6% злоупотребляли опиоидами (в основном обезболивающими), 4,3% - каннабисом, а 2%- неопиоидными отпускаемыми по рецепту лекарствами, такими как транквилизаторы и успокоительные.



От 4 до 9% взрослых в возрасте 65 лет и старше принимают отпускаемые по рецепту опиоидные препараты для облегчения боли, за период с 1995 по 2010 год количество рецептов на опиоиды среди пожилых людей увеличилось в 9 раз.



Употребление каннабиса пожилыми людьми также увеличилось: 9% взрослых в возрасте от 50 до 64 лет сообщили об употреблении этого наркотика в 2016 году. Употребление каннабиса взрослыми в возрасте 65 лет и старше значительно увеличилось с 0,4%в 2006 году до 2,9 % в 2016 году.



Одна из проблем, поднятых в отчете The New York Times, — разное отношение поколений к наркотикам. Многие взрослые, которые в настоящее время вступают в преклонный возраст, 65+, достигли совершеннолетия в 1960-х годах, когда была распространена пословица: “Если вы помните 60-е, значит, вас там не было”. В отчете говорится, что из-за длительного употребления и формирования привычки довольно сложно бороться с употреблением наркотиков у пожилых людей, которые употребляют эти наркотики с юности.