



Вредит почкам: в Израиле запретили средство для выпрямления волос

Министерство здравоохранения аннулировало лицензии на продажу и использование кремов для выпрямления волос, которые содержат глиоксиловую кислоту.



Решение было принято после того, как были выявлены более 20 случаев серьезных побочных эффектов от кремов для выпрямления волос. В ряде случаев побочным эффектом была почечная недостаточность, требующая диализа. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Консультативный комитет обнаружил, что существует причинно-следственная связь между временем между выпрямлением и повреждением почек в зарегистрированных случаях.



Министерство предупреждает общественность о том, что использование продуктов, не получивших лицензии, или продуктов, не соответствующих условиям лицензии, может нанести вред здоровью.



Тем не менее, средства для выпрямления волос, содержащие глиоксиловую кислоту, до сих пор продаются через интернет, и компании заявляют, что они "безопасны".