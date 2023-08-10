



Врачи требуют запретить донорство почек только для евреев





Руководители профсоюза реаниматологов, профсоюза хирургов и профсоюза анестезиологов Израильской медицинской ассоциации, являющихся одними из самых важных и крупных профсоюзов, требуют от Бюро по этике медицинской ассоциации запретить врачам участвовать в операциях по пересадке почки, при которых донор ставит условие, что его пожертвование достанется только пациенту-еврею.



В своем обращении в Бюро по этике они пишут: "Ограничение донорства органов является вопиющим нарушением основных правил этики, не говоря уже о нарушении Закона о правах пациента, согласно которому "терапевт или медицинское учреждение не должны проводить дискриминацию между пациентами по признаку религии, расы, пола, национальности, страны происхождения, сексуальной ориентации, возраста или по любой другой причине, подобной этим". Мы призываем Национальный центр трансплантологии не допускать донорства органов на таких условиях".



Вчера в Бюро по этике Медицинской ассоциации уже состоялось первое обсуждение этой темы, а следующее состоится примерно через месяц. Бюро по этике не имеет полномочий запрещать врачам участвовать в подобных операциях, но предполагается, что подавляющее большинство врачей, если не все, подчинятся его указаниям.



Израиль является ведущей страной в мире по альтруистическому донорству почек, в год проводится около 200 таких операций, причем большинство доноров принадлежат к религиозно-национальному сектору.

