



Врачи спасли женщину от редкого опасного синдрома, вызывающего отслоение кожи

Чрезвычайно редкий аутоиммунный синдром, вызванный приемом определенных лекарств, привел к отслоению и отмиранию верхнего слоя кожи женщины из Офакима, что поставило под угрозу ее жизнь. К счастью, ее спасли врачи медицинского центра “Сорока” в Беэр-Шеве.



У Этти Мор-Йосеф, матери троих детей в возрасте 40 лет, проживающей в Офакиме, был диагностирован синдром Стивенса-Джонсона (ССД) – редкое серьезное заболевание кожи и слизистых оболочек, хотя он является генетическим, факторы окружающей среды могут спровоцировать активность этого гена. Обычно это реакция на лекарства, которая начинается с симптомов гриппа, затем следует болезненная сыпь, которая образует волдыри. Затем около 10% верхнего слоя пораженной кожи отмирает, отслаивается и через несколько дней начинает заживать. Еще более тяжелая форма заболевания называется токсическим эпидермальным некролизом (ТЭН), при котором поражается более 30% поверхности кожи и обширно повреждаются слизистые оболочки.



Ранние признаки ССД включают боль в горле и во рту, лихорадку, жжение в глазах и усталость, за которыми следуют необъяснимые обширные кожные боли, красная или пурпурная сыпь, которая распространяется, а также волдыри на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз и гениталий. Лекарства, наиболее вероятно вызывающие это заболевание, включают антибактериальные сульфаниламидные препараты, противоэпилептические препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, некоторые антибиотики и аллопуринол, используемый для лечения подагры и камней в почках. Перед приемом лекарств невозможно узнать, может ли на них возникнуть побочная реакция.



Этти Мор-Йосеф направили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Сорока" после появления сыпи и одышки. За короткое время состояние кожи ухудшилось, и ее состояние стало опасным для жизни. Многопрофильная команда врачей поставила диагноз ССД и начала соответствующее лечение. Восстановление длительное и трудное и может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от тяжести состояния.



Доктор Амит Франкель, директор отделения по выявлению и лечению пациентов из группы риска и старший врач отделения интенсивной терапии, рассказывает: “Этти поступила в тяжелом состоянии в реанимацию. Ей пришлось находиться в специальном изоляторе. Синдром настолько редок, что медицинская литература и терапевтический опыт очень ограничены. В больничной аптеке был заказан специальный препарат, и в тот же день мы начали его давать ей. Сотрудничество нескольких специалистов из разных областей – дерматологии, офтальмологии, анестезии и других – привело к успешному лечению”.

