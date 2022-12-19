



Врачи из Израиля подарили Анастасии Заворотнюк надежду

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк четвертый год борется с раком головного мозга. В последние месяцы она проходит курс лечения в частной онкологической клинике в центре Москвы. Как выяснил сайт KP.RU, лечение актрисы обходится ее семье дорого. По правилам учреждения, онкологических пациентов госпитализируют при внесении депозита на сумму около 500 тысяч рублей - из этих денег оплачиваются процедуры, операции и медикаменты.



В клинике работают не только российские, но и зарубежные врачи, в том числе, профессора и доктора наук из Израиля. Там установлено уникальное медицинское оборудование последнего поколения, которое применяется в ведущих онкологических больницах Израиля, Европы и США - другой такой клиники в России нет.



Главным аргументом в пользу именно этой клиники для семьи Анастасии Заворотнюк стал свой запатентованный метод лечения злокачественных глиом головного мозга. Новая технология позволила увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза. Возможно, именно благодаря семья вот уже четвертый год не теряет надежды на выздоровление. Ее случай считается настоящим чудом, ведь всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до пяти лет.



