



Врачи бьют тревогу: миру грозит глобальная эпидемия рака среди людей до 50 лет

Врачи считают, что в мире может возникнуть эпидемия рака среди людей в возрасте до 50 лет.

Об этом сообщает CNN.

Медики заметили, что ранний рак становится все более распространенным.

Регистрационные записи раковых заболеваний из 44 стран показали, что заболеваемость среди людей в возрасте до 50 лет растет для колоректального рака и 13 других видов онкозаболеваний, многие из которых поражают пищеварительную систему. Рост происходит во многих странах со средним и высоким уровнем дохода.

Его все чаще распознают у молодых людей отчасти из-за более чувствительного тестирования на некоторые виды рака, такие как рак щитовидной железы. Но тестирование не полностью объясняет эту тенденцию. Всплеск заболеваемости также связан со смесью факторов риска. Многие из них связаны с ожирением, малоподвижным образом жизни, диабетом, алкоголем, курением, загрязнением окружающей среды и питанием с высоким содержанием красного мяса и добавленных сахаров, а также с недосыпом.