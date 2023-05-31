



Врач предостерег от переедания черешни: названы причины

Чрезмерное употребление черешни может привести к проблемам со здоровьем.



Такое предупреждение в комментарии питерскому изданию "Невские новости" озвучил врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона РФ Алексей Белов.



По его словам, черешня, сама по себе, является полезной и вкусной ягодой, но с ней тоже нужно знать меру.



"Переедание может привести к проблемам со здоровьем. В сутки человеку можно без опаски съедать не больше 300 граммов этой ягоды. Если не смогли удержаться и съели больше, лакомство может спровоцировать повышение сахара в крови, развитие непроходимости кишечника. Кроме того, на черешню может развиться аллергическая реакция", — предупредил медик.



Специалист напомнил, что черешню не рекомендуется есть на голодный желудок, поскольку она может повлиять на кислотность. Также от нее стоит воздержаться тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Врач рекомендует есть горсть ягоды через полчаса после плотного обеда или ужина.



"Эта ягода хорошо нейтрализует жирную пищу", — добавил Белов.

