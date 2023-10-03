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Врач из Тель-Авива получил из-за границы опасный наркотик
03.10.2023 11:40 Катя Шульц

Врач из Тель-Авива получил из-за границы опасный наркотик

Окружная прокуратура Тель-Авива представила в городской магистратский суд обвинительное заключение против 35-летнего врача из Тель-Авива.

Обвиняемому вменяется в вину ввоз из-за границы 160 гр опасного наркотика типа GBL. По предъявлению обвинения в доме врача был проведен обыск, где были обнаружены наркотические вещества на основе кетамина, MDMA, мефедрон, конопля и псилоцин в различных количествах и не для собственного употребления.

Согласно обвинению, в начале августа посылка, отправленная в Израиль из США, была изъята на таможне. В упаковке, которая направлялась к врачу, находились флаконы с препаратом GBL.
  

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