



Врач из Тель-Авива получил из-за границы опасный наркотик

Окружная прокуратура Тель-Авива представила в городской магистратский суд обвинительное заключение против 35-летнего врача из Тель-Авива.



Обвиняемому вменяется в вину ввоз из-за границы 160 гр опасного наркотика типа GBL. По предъявлению обвинения в доме врача был проведен обыск, где были обнаружены наркотические вещества на основе кетамина, MDMA, мефедрон, конопля и псилоцин в различных количествах и не для собственного употребления.



Согласно обвинению, в начале августа посылка, отправленная в Израиль из США, была изъята на таможне. В упаковке, которая направлялась к врачу, находились флаконы с препаратом GBL.

