



Впервые в Украине трансплантировали сердце 6-летнему ребенку

В Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летней девочке. Об этом рассказали в Институте сердца при Министерстве здравоохранения.



Донором стал четырехлетний мальчик, родители которого дали разрешение на посмертное донорство сердца и других органов после смерти сына. Благодаря этому удалось спасти жизнь трем нуждающимся детям.



У мальчика смерть мозга наступила из-за кровоизлияния, вызванного аневризмой. Шансов на его спасение не было, рассказали в Украинском центре трансплант-координации.



Сердце ребенка трансплантировали 6-летней девочке Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией. "Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.



Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров вместе с командой врачей Института.

О подробностях пообещали рассказать со временем.



Остальные органы 4-летнего мальчика пересадили еще двум детям. Это спасло им жизнь.



Почки погибшего мальчика получил 12-летний подросток из временно оккупированной части Херсонской области. Медики отметили, что он ждал трансплантации более трех лет.



"Мальчику диагностирована терминальная стадия поражения почек, он был зависим от гемодиализа, три года "жил" в Охматдете и эта операция стала для него просто-таки спасительной", – рассказывают в центре.



Печень пересадили 15-летнему мальчику из Кировоградской области, который страдал циррозом и нуждался в неотложной операции.



"Светлая память маленькому донору, соболезнования родителям и безграничная благодарность за принятое решение", – добавляют в медцентре.