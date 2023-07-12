



Впервые в "Сорока": новое слово в лечении рака печени

В больнице «Сорока» впервые была проведена процедура HEPATIC ARTERY INFUSION PORT - имплантация помпы для введения химиопрепаратов непосредственно в печеночную артерию.



Дина Шамама, 54 года, жительница Беэр-Шевы, мать троих детей, страдала раковой опухолью толстой кишки, которая распространилась на печень и легкие. Дина проходила лечение в Онкологическом центре «Ланаси эритаж» в болбнице «Сорока» и в хирургическом отделении «Алеф», где ей были проведены операции и химиотерапия, в том числе процедура трансплантации порта для введения химиотерапии непосредственно в печеночную артерию.



При химиотерапии, назначаемой для лечения опухоли печени традиционным способом в виде разбавленной внутривенной инфузии, препарат в низкой концентрации распространяется по всему телу, и, в итоге, достигает печени. В инновационной процедуре помпа имплантируется подкожно между ребрами и тазом и через небольшой катетер соединяется с печеночной артерией.



Помпа направляет химиотерапию непосредственно в печень в концентрациях, которые могут достигать в 400 раз более высоких показателей, чем при традиционном способе внутривенной химиотерапии.



Инновационную операцию возглавили профессор Ицхак Авиталь, заведующий онкологическим центром «Легаси Эритаж» и отделением хирургии "Алеф" в больнице «Сорока», вместе с доктором Азалдином Абу Зейдом, специалистом отделения хирургии «Алеф», доктором Борисом Перловым, анестезиологом в анестезиологическом отделении и средний медицинский персонал в операционной.



Доктор Азалдин Абу Зейд, хирург отделения хирургии «Алеф» университетского медицинского центра «Сорока»: «Этот метод позволяет нам эффективно лечить рак в ситуациях, когда традиционная внутривенная химиотерапия сама по себе не дает эффекта. Поскольку химиотерапия этим методом воздействует только на печень, мы также комбинируем лечение с внутривенной химиотерапией из-за ее способности снижать вероятность распространения рака или его возникновения в другом месте. Важно отметить, что операция предназначена для определенных пациентов, в зависимости от состояния здоровья, а не для всех, получающих химиотерапевтическое лечение. В то же время химиотерапевтический порт для печеночной артерии имеет преимущества благодаря мощной дозе лекарства, попадающей непосредственно в печень, и значительном снижении побочных эффектов от химиотерапии».



Профессор Ицхак Авиталь, заведующий онкологическим центром «Легаси Эритаж» и хирургическим отделением «Алеф» в больнице «Сорока»: «Основная цель имплантации химиотерапевтического порта в печеночную артерию — снизить шансы рецидива рака, превратить нерезектабельный опухоли в операбельные, а также продление жизни по сравнению с внутривенной химиотерапией. Вместе с тем, если мы не можем удалить опухоль из печени при первичной операции, мы можем использовать помпу печеночной артерии в качестве первичного терапевтического подхода.



Если хирургическая процедура включает только порт помпы, процедура длится около двух часов, а ожидаемое восстановление пациента после процедуры составляет около 48 ч. Если имплантация порта является частью другой операции на печени, то процедура может занять больше часов и потребовать длительной последующей госпитализации соответственно. Кроме того, это лечение проводится в качестве дополнительного после удаления опухоли и для предотвращения ее возвращения».



Дина Шемша взволнованно признается: «Благодарю весь персонал, который вместе со мной боролся с болезнью. Я лечусь в больнице уже почти год и чувствую, что весь персонал поддерживает меня. Я очень ценю то, что они не сдаются и стараются любыми способами и процедурами побороть распространение болезни. Спасибо всем, кто меня лечит и помогает бороться с болезнью».