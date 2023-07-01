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Впервые в мире: в Австралии легализовали психоделики для лечения
01.07.2023 14:25 Алина Груднева

Впервые в мире: в Австралии легализовали психоделики для лечения

Австралия стала первой в мире страной, легализовавшей психоделики для лечения психических расстройств.

По данным BBC, речь идет об MDMA - экстези, который незаконно обычно используют на вечеринках.

Его разрешили использовать для лечения людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. В свою очередь, галлюциногенные грибы будут использовать для лечения некоторых видов депрессии.

Ученые и психиатры считают легализацию переломным моментом в медицине. Однако этот спорный шаг поддерживают далеко не все. Некоторые считают, что такое решение является поспешным, ведь некоторые пациенты могут столкнуться с "бэд трипом" - негативные и неприятные переживания во время психоделического опыта.

Местные СМИ сообщают, что использование психоделиков для одного курса лечения обойдется в десятки тысяч долларов.

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