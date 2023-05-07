



Впервые в мире провдена операция на мозге малыша в утробе матери

Хирурги из Бостонской детской больницы и Женской больницы Бригама в США применили хирургическую технику под названием "эмболизация" для лечения редкого порока, сообщает Science Alert.



Нерожденный малыш имел сосудистую аномалию – порок развития вены Галена, одного из крупных кровеносных сосудов черепа, угрожающего смертельными осложнениями после рождения ребенка.



Благодаря уникальной процедуре малыш родился преждевременно, но у него не было осложнений.



"Мы рады сообщить, что в возрасте шести недель ребенок развивается удивительно хорошо, не принимает никаких лекарств, нормально питается, набирает вес и уже вернулся домой. Нет никаких признаков негативного влияния на мозг", - говорит Даррен Орбах, нейроинтервенционный радиолог из Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы.



Мальформация вены Галена встречается примерно у 1 из 60 тысяч младенцев – это редкий тип сосудистой аномалии головного мозга, при которой артерии соединяются непосредственно с венами, а не с капиллярами, которые должны контролировать поток крови.



Поток крови в вене слишком быстрый – заболевание создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к сердечной недостаточности.



Также это может привести к гипертензии в артериях легких и сердца, а из-за дополнительного давления в головном мозге – значительное повреждение мозга, неврологические и когнитивные нарушения и даже смерть.



Теперь Даррен Орбах и его коллеги проводят клиническое исследование, чтобы оценить возможность лечения этого состояния до рождения.



Первым пациентом стал плод на 34-й неделе беременности женщины – они использовали ультразвук для проведения процедуры эмболизации.



Процедура привела к преждевременному разрыву плодных оболочек в матке, однако, когда ребенок появился на свет, его сердечно-сосудистая система работала нормально.



Поскольку роды были преждевременными, ребенку пришлось несколько недель находиться в отделении интенсивной терапии новорожденных, в течение которых врачи продолжали наблюдать состояние его мозга. Однако малыш не нуждался в дополнительной поддержке или хирургическом вмешательстве.



Медики не увидели никаких признаков неврологических нарушений, накопления жидкости или кровотечения, поэтому мать с младенцем выписали и отправили домой.



Поскольку это первый пациент в текущем клиническом исследовании, метод еще не готов к широкому применению. Одного успешного случая недостаточно, чтобы установить закономерность успеха.

