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Впервые в Израиле: обезьянья оспа диагностирована у женщины
28.08.2022 19:21 Ольга Белозерова

Впервые в Израиле: обезьянья оспа диагностирована у женщины

Впервые в Израиле обезьянья оспа была диагностирована у женщины.

Как сообщает "Аруц Шева", женщина находилась в тесном контакте с человеком с подозрением на заболевание.

Министерство здравоохранения Израиля отмечает, что на сегодняшний день обезьянья оспа была диагностирована у 283 человек. Около 2700 человек были вакцинированы против этой болезни.

Минздрав призывает тех, у кого появились лихорадка и сыпь в виде волдырей, а также тех, кто был в тесном контакте с человеком, у которого подозревается обезьянья оспа, связаться со своим лечащим врачом и пройти тестирование.

 

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