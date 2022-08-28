



Впервые в Израиле: обезьянья оспа диагностирована у женщины

Впервые в Израиле обезьянья оспа была диагностирована у женщины.



Как сообщает "Аруц Шева", женщина находилась в тесном контакте с человеком с подозрением на заболевание.



Министерство здравоохранения Израиля отмечает, что на сегодняшний день обезьянья оспа была диагностирована у 283 человек. Около 2700 человек были вакцинированы против этой болезни.



Минздрав призывает тех, у кого появились лихорадка и сыпь в виде волдырей, а также тех, кто был в тесном контакте с человеком, у которого подозревается обезьянья оспа, связаться со своим лечащим врачом и пройти тестирование.



