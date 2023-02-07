



Впервые спасен человека, в мозг которого попала амеба-убийца

Врачи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско описали первый в истории случай успешного лечения заражения мозга одноклеточной амебой Balamuthia mandrillaris. Об этом пишет Science.



Летальность таких случаев составила более 90%, и никакой специфической терапии для них не было. Используя в качестве метода диагностики современную технологию чтения ДНК, а также экспериментальное вещество, ранее не испытанное по таким показаниям, ученым удалось остановить инфекцию и вернуть человека к жизни.



Заражение произошло на севере Калифорнии летом 2021 года. В одну из больниц штата поступил 54-летний мужчина с дезориентацией, нарушением речи и частичным параличом. После проведения томографии оказалось, что в его мозгу начались масштабные повреждения неизвестной природы. Медикам пришлось сделать биопсию нервной ткани – довольно опасную процедуру, но она принесла результат. После того, как было решено провести полное чтение ДНК из образца мозга стало возможным сопоставить данные о генетическом материале в биопсии с последовательностью ДНК этой редкой амебы и таким образом подтвердить заражение Balamuthia mandrillari.



Спасти пациента удалось лишь потому, что несколько лет назад исследователи из Калифорнийского университета и биолаборатории, спонсируемые фондом Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, провели лабораторное тестирование библиотеки более двух тысяч соединений на предмет их влияния на Balamuthia mandrillari.



Одним из соединений, которое показало относительно неплохой результат, был нитроксолин. Это давно известное вещество не было зарегистрировано как противопаразитарный агент и даже никогда не испытывалось на человеке. Однако, в случае калифорнийского пациента врачам удалось получить экстренное разрешение Управления пищевых продуктов и лекарств (FDA) на его использование. Нитроксолин, используемый обычно для лечения бактериальных инфекций и одного из видов рака мочевого пузыря, оказался неожиданно эффективным в борьбе с амебой, уничтожающей нейроны. Прогресс в комбинированной терапии был замечен уже на 15 день, и с тех пор состояние пациента не ухудшалось.



Сама амеба Balamuthia mandrillaris, как и ее известная дальняя родственница Naegleria fowleri, обычно живет в почве и воде и ведет свободный образ жизни, не являясь паразитом. Однако в очень редких случаях она способна погрузиться в мозг. Это может произойти в результате купания в теплой воде стоячих водоемов, когда амеба попадает в носовую полость, а затем через обонятельный эпителий проникает в нервы и в конце концов перемещается в мозг.



Если заражение уже произошло, организм оказывается против нашествия амеб практически беспомощным. Одноклеточные начинают поедать клетки мозга вместо своей обычной пищи, почвенных и водных бактерий, а иммунная система в подавляющем большинстве случаев ничего не может с этим поделать. Из-за разрушения нейронов когнитивные функции человека постепенно деградируют, а воспаление мозга в конечном счете приводит к летальному исходу.