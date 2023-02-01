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Впервые израильские врачи провели пересадку органов в Газе
01.02.2023 13:26 Ольга Белозерова

Впервые израильские врачи провели пересадку органов в Газе

В минувшие выходные израильские врачи впервые провели две операции по пересадке почки в Газе.

Доктор Абед Халайле, заведующий отделением трансплантации почки в больнице "Хадасса", и доктор Саммер Диаб, сосудистый хирург в кампусе здравоохранения "Рамбам", провели трансплантацию двум молодым женщинам. Об этом сообщает Ynet.

Врачей, являющихся членами НПО "Врачи за права человека", сопровождали еще 25 медицинских работников.

Делегация также привезла в Газу лекарства и медицинское оборудование, оказала помощь другим пациентам и провела обучение по охране психического здоровья для местного медицинского персонала.

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