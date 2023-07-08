



Воздействие низкой гравитации изменяет структуру мозга астронавтов, - ученые

Длительное воздействие низкой гравитации изменяет структуру мозга , долгосрочные последствия этих изменений неизвестны.



В рецензируемой статье , опубликованной в журнале Scientific Reports, показано, что длительное время, проведенное вне гравитации Земли, вызывает изменения в белом и сером веществе мозга, пишет jpost.



Астронавты, которые провели две недели в космосе, замечали небольшие изменения, которые через шесть месяцев стали сходить на нет. Эти изменения принимают форму расширения желудочков, которые переносят важную жидкость в мозг и из него, позволяя ему правильно функционировать.



Хотя размер и форма желудочков контролируются телом в нормальной земной среде, при низкой гравитации жидкости имеют тенденцию смещаться вверх, заставляя мозг подниматься выше в черепе и расширяя желудочки.



Желудочки также расширяются с возрастом, поэтому их кратковременное расширение не должно вызывать особого беспокойства, однако во время космического полета они расширяются со скоростью, намного превышающей скорость процесса старения.



Исследователи обнаружили, что желудочкам может потребоваться до трех лет, чтобы вернуться к своему нормальному размеру после возвращения на Землю. До сих пор неясно, какие именно долгосрочные последствия это окажет на астронавтов.



Исследователи не решались обсуждать долгосрочные последствия расширенных желудочков, поскольку они не были изучены подробно.



Практически это означает, что они рекомендуют трехлетний интервал между космическими полетами , чтобы избежать пока неизвестных долгосрочных последствий.



Их исследования показывают, что любые изменения, вызванные низкой гравитацией в желудочках, могут быть обращены вспять путем возвращения к нормальной земной гравитации.



Они рекомендуют астронавтам делать трехлетние интервалы между миссиями, чтобы избежать возможных побочных эффектов, что, естественно, будет иметь последствия для космических путешествий и расписания миссий.



Это также окажет влияние на зарождающуюся индустрию космического туризма: если будущим космическим туристам придется ждать три года между поездками, что неизбежно ограничит рынок таких поездок.



