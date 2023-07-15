



ВОЗ заявила, что подсластитель аспартам вызывает рак: так ли это опасно

13 июля стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала канцерогеном популярный подсластитель аспартам, известный в первую очередь как ингредиент диетической колы. Звучит серьезно, но на самом деле в большинстве интерпретаций этой новости в медиа есть неточности.



Подразделение ВОЗ – Международное агентство по изучению рака (МАИР) – признало аспартам “возможным канцерогеном”, а не просто “канцерогеном”. К этой категории относят факторы, влияние которых на развитие онкологических заболеваний с научной точки зрения пока доказано слабо. В этой группе есть еще, к примеру, экстракт листьев алоэ вера, противомикробный препарат метронидазол и никель.



В случае аспартама опасения сейчас связаны лишь с гепатоцеллюлярным раком. Это рак печени, который бывает преимущественно у людей, уже имеющих другое заболевание печени, например цирроз. Зафиксировано, что у мужчин онкологические заболевания печени составляют только 2% от всех онкологических заболеваний. У женщин показатель еще ниже.



Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам ФАО и ВОЗ незадолго до решения МАИР рассмотрела те же исследования и пришла к выводу, что доказательства связи между употреблением аспартама и развитием онкологических заболеваний у людей неубедительны. По результатам исследования, в которых изучались животные, комитет отметил, что:

данные большинства из исследований не указывают на канцерогенность аспартама;

нет оснований полагать, что аспартам или вещества, в которые он переходит в организме, повреждают ДНК;

не доказано, что употребление аспартама внутрь может привести к развитию злокачественного новообразования.