



ВОЗ запускает глобальную сеть для выявления угроз инфекционных заболеваний

Сегодня Всемирная организация здравоохранения запустила глобальную сеть, чтобы помочь быстро выявлять угрозу инфекционных заболеваний, таких как Covid-19, и обмениваться информацией для предотвращения их распространения.



Агентство сообщило, что Международная сеть наблюдения за патогенами (IPSN) предоставит платформу для соединения стран и регионов, улучшения систем сбора и анализа образцов.



Сеть призвана помочь обеспечить быстрое выявление и отслеживание угроз инфекционных заболеваний, а также обмен информацией и принятие мер для предотвращения катастроф, таких как пандемия Covid.



Сеть будет полагаться на геномику патогенов для анализа генетического кода вирусов, бактерий и других болезнетворных организмов, чтобы понять, насколько они заразны и смертоносны и как они распространяются.



Собранные данные будут использоваться в более широкой системе эпиднадзора, используемой для выявления и отслеживания заболеваний в целях сдерживания вспышек и разработки методов лечения и вакцин.



Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал "амбициозные" цели новой сети, заявив, что она может "сыграть жизненно важную роль в обеспечении безопасности здоровья".



IPSN, о котором было объявлено за день до начала ежегодного собрания государств-членов ВОЗ в Женеве, будет иметь секретариат в Центре ВОЗ по информации о пандемиях и эпидемиях.



Это последняя из нескольких инициатив, запущенных после Covid, которые направлены на укрепление способности мира предотвращать угрозы пандемии и более эффективно реагировать на них.



Сеть объединит экспертов по геномике и анализу данных из правительств, научных кругов, частного сектора и других организаций.



"Все они преследуют общую цель: выявлять угрозы болезней и реагировать на них до того, как они перерастут в эпидемии и пандемии, а также оптимизировать рутинный эпиднадзор за болезнями", — говорится в сообщении агентства.



Covid подчеркнул критическую роль геномики патогена в реагировании на угрозы пандемии, при этом ВОЗ отметила, что без быстрого секвенирования вируса SARS CoV-2 вакцины не были бы такими эффективными и не стали бы доступными так быстро.



Новые и более трансмиссивные варианты вируса также не были бы идентифицированы так быстро.

"Геномика лежит в основе эффективной готовности к эпидемиям и пандемиям и ответных мер", — заявило агентство, добавив, что она также имеет жизненно важное значение для эпиднадзора за целым рядом заболеваний, от гриппа до ВИЧ.



Хотя пандемия подтолкнула страны к расширению своих возможностей в области геномики, агентство предупредило, что во многих странах до сих пор отсутствуют эффективные системы сбора и анализа образцов.



По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, IPSN поможет решить такие проблемы, поскольку она может "предоставить каждой стране доступ к секвенированию и анализу генома патогенов в рамках ее системы общественного здравоохранения".

