



ВОЗ: Заменители сахара неэффективны для похудения

Всемирная организация здравоохранения опубликовала во вторник отчет, в котором говорится, что искусственные подсластители не только не снижают вес и жировые отложения, но и не снижают риск хронических заболеваний, а также могут оказывать нежелательное воздействие на здоровье. длительное использование.



Сахара также следует избегать, говорится в отчете, но использование не содержащих сахара подсластителей NSS представляет повышенный риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у взрослых. Вместо этого ВОЗ советует “рассмотреть другие способы сокращения потребления продуктов с естественным сахаром, таких как фрукты, продукты и напитки”.



Общие NSS “включают ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралозу, стевию и производные стевии”, – говорится в отчете.



“NSS не являются важными диетическими факторами и не имеют питательной ценности. Люди должны полностью уменьшить сладость в рационе, начиная с раннего возраста, чтобы улучшить свое здоровье”, – заявил Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.



ВОЗ утверждает, что высокое потребление свободных сахаров связано с избыточным весом и ожирением, от которых страдают почти 40% взрослого населения мира и миллионы детей, и, в свою очередь, с хроническими заболеваниями, связанными с питанием, которые являются основными причинами высокой смертности во всем мире.



ВОЗ заявила, что ее рекомендации распространяются на “всех, кроме людей с уже существующим диабетом, и включают все синтетические и природные или модифицированные некалорийные подсластители, которые не классифицируются как сахара, содержащиеся в промышленных пищевых продуктах и ​​напитках или продаваемые отдельно для добавления к продуктам питания и напиткам потребителями”.



Предоставление рекомендаций по лечению диабета у лиц с уже существующим диабетом выходит за рамки этого руководства.



ВОЗ заключила, что отчет является частью сборника рекомендаций по здоровому питанию, направленных на формирование привычек здорового питания на протяжении всей жизни, улучшение качества питания и снижение риска неинфекционных заболеваний во всем мире.