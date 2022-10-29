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ВОЗ: заболеваемость туберкулезом выросла впервые за много лет
29.10.2022 04:43 Ольга Белозерова

ВОЗ: заболеваемость туберкулезом выросла впервые за много лет

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, число людей, инфицированных туберкулезом, впервые за многие годы выросло во всём мире.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным ВОЗ, более 10 миллионов человек во всем мире заболели туберкулезом в 2021 году, что на 4,5% больше, чем годом ранее. ВОЗ заявила, что около 450 000 случаев были связаны с людьми, инфицированными формой туберкулеза, устойчивого к лекарствам.

Организация обвинила, среди прочего, COVID-19 в росте заболеваемости туберкулезом, заявив, что пандемия «продолжает оказывать разрушительное воздействие на доступ к диагностике и лечению туберкулеза»

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