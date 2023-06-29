



ВОЗ объявит подсластитель кока-колы канцерогеном

Один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей в следующем месяце будет объявлен ведущим мировым органом здравоохранения возможным канцерогеном, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.



Аспартам, используемый в продуктах от диетических газированных напитков Coca-Cola до жевательной резинки Mars Extra и некоторых напитков Snapple, будет в июле впервые внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как “возможно канцерогенный для человека”. Источники сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается исследованиями рака.



Решение IARC, принятое ранее в этом месяце после встречи внешних экспертов группы, предназначено для оценки того, представляет ли что-либо потенциальную опасность, на основе всех опубликованных доказательств.



Он не принимает во внимание, сколько продукта человек может безопасно потреблять.



Однако аналогичные постановления IARC в прошлом для различных веществ вызывали у потребителей опасения по поводу их использования, приводили к судебным искам и заставляли производителей воссоздавать рецепты и заменять их на альтернативы. Это привело к критике за то, что оценки IARC могут ввести общественность в заблуждение.



JECFA, комитет ВОЗ по добавкам, также пересматривает использование аспартама в этом году. Его заседание началось в конце июня, и он должен объявить о своих выводах в тот же день, когда IARC обнародует свое решение — 14 июля.



С 1981 года JECFA заявляет, что аспартам безопасно употреблять в допустимых дневных пределах. Например, взрослому человеку весом 60 кг (132 фунта) придется выпивать от 12 до 36 банок диетической газировки — в зависимости от количества аспартама в напитке — каждый день, чтобы оказаться в группе риска. Его мнение широко разделяют национальные регулирующие органы, в том числе в США и Европе.



Представитель IARC заявил, что выводы комитетов IARC и JECFA были конфиденциальными до июля, но добавил, что они являются “дополняющими”, а заключение IARC представляет собой “первый фундаментальный шаг к пониманию канцерогенности”.



Орган, в состав которого входят Mars Wrigley, подразделение Coca-Cola и Cargill, заявил, что у него “серьезные опасения по поводу проверки IARC, которая может ввести потребителей в заблуждение”.



Аспартам широко изучался в течение многих лет. В прошлом году обсервационное исследование , проведенное во Франции среди 100 000 взрослых, показало, что у людей, которые потребляли большее количество искусственных подсластителей, включая аспартам, был несколько более высокий риск развития рака.



Это последовало за исследованием Института Рамазини в Италии в начале 2000-х годов, в котором сообщалось, что некоторые виды рака у мышей и крыс связаны с аспартамом.



Однако первое исследование не смогло доказать, что аспартам вызывает повышенный риск рака, и были подняты вопросы о методологии второго исследования, в том числе проведенного EFSA, которое его оценило.



Аспартам разрешен к использованию во всем мире регулирующими органами, которые рассмотрели все имеющиеся доказательства, а крупные производители продуктов питания и напитков десятилетиями защищали свое использование этого ингредиента.



