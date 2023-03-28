



ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19 для групп высокого риска

Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по вакцинации против COVID-19. Теперь группам высокого риска нужно делать бустер через 6 или 12 месяцев после последней ревакцинации в зависимости от возраста и состояния иммунодефицита.



Речь идет о пожилых людях, а также о молодежи со значительными факторами риска.



ВОЗ также определила группу, включающую здоровых детей и подростков, как группу “низкого приоритета” и призвала страны учитывать такие факторы как бремя заболевания, прежде чем рекомендовать вакцинацию этой группы. По рекомендациям ВОЗ, дополнительные ревакцинации против COVID-19, кроме начальной серии – две прививки и бустер – больше не нужны людям со “средним риском”.