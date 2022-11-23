



ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян из-за стигматизации - СМИ

Всемирная организация здравоохранения планирует переименовать оспу обезьян в MPOX, чтобы убрать стигму с этого заболевания.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.



По информации источников, о решении переименовать заболевание ВОЗ может объявить уже сегодня, 23 ноября.



Отмечается, что такое решение было принято "под давлением администрации президента США". В Белом Доме, по словам источников, считают, что название "оспа обезьян" мешает проведению вакцинации и усугубляет стигматизацию.