ВОЗ: число зараженных оспой обезьян сократилось на 21%
Число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире за последнюю неделю сократилось на 21%.
Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
Это изменило месячную тенденцию роста числа зараженных и, возможно, свидетельствует о том, что вспышка в Европе пойти на спад.
По данным ВОЗ, еженедельно фиксируется 5 907 новых случаев. Две страны, Иран и Индонезия, сообщили о первых случаях.
На сегодняшний день, с конца апреля зарегистрировано более 45 тысяч случаев в 98 странах.
На Америку приходилось 60% случаев в прошлом месяце, а на Европу — около 38%.