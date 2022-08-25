



ВОЗ: число зараженных оспой обезьян сократилось на 21%

Число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире за последнюю неделю сократилось на 21%.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Это изменило месячную тенденцию роста числа зараженных и, возможно, свидетельствует о том, что вспышка в Европе пойти на спад.

По данным ВОЗ, еженедельно фиксируется 5 907 новых случаев. Две страны, Иран и Индонезия, сообщили о первых случаях.

На сегодняшний день, с конца апреля зарегистрировано более 45 тысяч случаев в 98 странах.

На Америку приходилось 60% случаев в прошлом месяце, а на Европу — около 38%.